La qualificazione del Rennes ai preliminari per la prossima stagione di Champions League ha permesso a Steven Nzonzi di rimanere in prestito in Francia per un altro anno, fino a giugno 2021. Il calciatore, ancora di proprietà della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ouest-France, queste le sue parole:

“Sono molto felice di rimanere con il Rennes perché qui mi trovo benissimo, visto che posso giocare con continuità“.