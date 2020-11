Cattive notizie giungono da Trigoria dal reparto difensivo. Smalling infatti si è fermato di nuovo a causa, questa volta, di un fastidio al ginocchio sinistro lo stesso che gli aveva causato problemi ad inizio stagione. Il difensore inglese è da considerarsi indisponibile per la gara col Cluj così come Mancini, alle prese con un risentimento muscolare. Bisognerà valutare le condizioni di Ibanez nelle prossime ore, ma per Fonseca è emergenza in difesa.