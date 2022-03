Nuovo statuto, decide il commissario. Speranza dà l’ok agli stadi al 100%

Corriere della Sera (M. Colombo) – Rapporti sempre tesi fra la Figc di Gravina e la Lega di A, al cui interno il peso di Lotito è aumentato dopo la nomina di Blandini come consigliere indipendente e di Casini come presidente. Considerata l’incapacità dei club a trovare una sintesi, la modifica dello statuto per uniformarsi ai principi informatori è stata predisposta da Terracciano, il commissario inviato in via Rosellini dalla Figc, che domani sarà licenziato in consiglio. I presidenti guardano con preoccupazione alla riunione per l’introduzione di nuovi parametri per calcolare l’indice di liquidità, necessario dal prossimo anno per iscriversi al campionato.

Il consiglio dovrà inoltre eleggere il vicepresidente federale. Sarà Casini che ieri si è dimesso dall’incarico di capo di Gabinetto del ministero della Cultura? O Ghirelli della Lega Pro? La buona notizia è il ritorno agli stadi pieni. “Se Gravina mi chiede l’aumento della capienza lo prenderò in considerazione” annuncia il sottosegretario allo Sport Vezzali. La Figc ha già inviato domanda di riempire al 100% il Barbera di Palermo per Italia-Macedonia del 24 marzo. Il ministro della Salute Speranza ha dato l’ok: a partire dall’1 aprile cadrà ogni limite.