Metro – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone nel terzo filone dell’indagine legata al nuovo stadio della Roma. La richiesta di processo chiama in causa oltre a Marcello De Vito (presidente dell’assemblea capitolina), l’avvocato Camillo Mezzacapo e Luca Parnasi insieme ad altre cinque persone. I reati contestati, a seconda delle singole posizioni, sono di corruzione, traffico illecito di influenze ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.