Nuovo ds Roma, il casting infinito

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Prosegue la ricerca condotta da Dan e Ryan Friedkin, intenti ad individuare un dirigente che possa assumere il comando dell’area sportiva della società, ancora affidata a Guido Fienga. Un paio di mesi fa, proprio il Ceo aveva tracciato il profilo del nuovo ds: “È una posizione che sarà ricoperta quanto prima da chi giudicheremo più competente ed allineato alla filosofia del club“. Questi i requisiti fissati dai Friedkin, nei loro viaggi in Europa alla ricerca dell’uomo-mercato: il nuovo ds deve essere prima di tutto uno scout, in grado di andare a scovare in giro i giovani di prospettiva, prima ancora che diventino campioni; deve avere una fitta rete di contatti ma soprattutto deve trasferirsi a Trigoria. Nelle ultime ore hanno preso quota i nomi di Markus Krosche, quarantenne ds del Lipsia, e quello di Frank Arnesnen, danese di 64 anni, attualmente direttore tecnico del Feyenoord. Il primo ha sostituito Rangnick, il secondo tra Psv, Chelsea e Tottenham ha vinto titoli e scoperto talenti straordinari: da Ronaldo a Stam, passando per van Nistelrooy, Robben, Essien, Obi Mikel, Sturridge e Ivanovic. Nel 2005, ai tempi del Chelsea, è stato eletto miglior direttore sportivo al mondo.