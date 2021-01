Nuovo assalto a Reynolds. Bernard c’è

Il Tempo (F. Biafora) – La Roma torna in pressing per Reynolds. Come comunicato il 28 dicembre da Ryan Friedkin all’entourage dell’esterno statunitense, la trattativa sarebbe ripartita una volta insediatosi Tiago Pinto e così è stato.

Ieri il nuovo general manager ha preso contatto con le parti interessate per cercare di rimettere in piedi l’affare: dopo il successo con il Crotone c’è stata infatti una chiamata con André Zanotta, il direttore tecnico di Dallas, che ha detto al dirigente portoghese di accelerare i tempi, viste le allettanti offerte di Juventus e Bruges. Nella notte era previsto un aggiornamento tra la Roma e l’agente di Reynolds, che inizialmente aveva rifiutato l’offerta di un triennale con opzione presentata da Friedkin.

Questione attaccante. Atteso in Europa Bertolucci, uno degli agenti di Bernard, disposto a ridursi l’ingaggio da 4 milioni di sterline che percepisce all’Everton per venire in giallorosso.