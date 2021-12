Nuovo anno, torna di moda l’ItalRoma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Con il 2022 riparte l’ItalRoma. Lorenzo Pellegrini è pronto a rientrare già il 6 gennaio a San Siro, alla ripresa del campionato contro il Milan. C’è un’importante novità che riguarda il capitano: da oggi si allenerà da solo a Trigoria, tre giorni prima dei compagni perché dopo la lunga assenza dovrà rifare la preparazione. Pellegrini è rientrato a Roma per Natale, dopo aver lavorato anche a Dubai, dove era con un preparatore atletico inviato dalla società, Fanchini, che ha seguito anche gli altri giallorosso in vacanza nell’emirato, dove stanno trascorrendo il periodo di riposo anche Cristante, Mancini, ed El Shaarawy.

Sono gli italiani che insieme a Zaniolo formano lo zoccolo duro della squadra di Mourinho. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha detto di aver apprezzato Nicolò nel nuovo ruolo di seconda punta. Insieme ai suoi compagni sarà convocato per lo stage previsto per la fine di gennaio, in vista dello spareggio per andare al Mondiale. Il ct aspetta anche Spinazzola, che a metà mese dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni, per essere in campo a febbraio.