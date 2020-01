Nuovi stadi, è l’ultima chiamata

Siamo oltre la periferia del calcio europeo. lo certifica un report della Figc di luglio: nella graduatoria delle prime dieci nazioni per realizzazione degli stadi nel decennio 2008-2018, l’Italia non c’è. Con tutto il rispetto, perfino Israele con 3 impianti da 26mila spettatori ha fatto meglio. Si muovono poi solo le città di provincia, infatti nell’ultimo anno l’unica novità è il Gewiss Stadium dell’Atalanta. La Roma ha appena festeggiato, si fa per dire, i sette anni del dossier Tor di Valle. Si dice in questo senso che il 2020 sarà l’anno delle autorizzazioni e del lancio degli appalti. Si, ma quante volte è stato detto? Lo riporta La Gazzetta dello Sport.