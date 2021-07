Nuovi contatti per Belotti, ma sul giocatore granata c’è anche il Siviglia

Il rinnovo del contratto di Andrea Belotti con il Torino, in scadenza il prossimo giugno, non è affatto scontato. Il club farebbe anche uno sforzo economico, ma il calciatore vuole pensarci bene prima di prendere una decisione. Non è da escludere infatti che il Gallo possa optare per un’esperienza altrove. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, nelle ultime ore ci sono stati nuovamente contatti con la Roma: l’attaccante piace molto a Mourinho, già dai tempi del Tottenham, indipendentemente dalla permanenza di Dzeko. I giallorossi valutano il giocatore tra i 15 e i 18 milioni, ma secondo i granata il costo è molto più alto. Da non trascurare anche il sondaggio del Siviglia per Belotti, mentre rimane alla finestra l’Atalanta, interessata in caso di cessione non programmata di un attaccante.