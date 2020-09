Mentre la stagione 2020/2021 si accinge a cominciare, filtrano nuove indiscrezioni sulla terza maglia della Roma per la stagione 2020-2021. Indiscrezioni riportate dal portale Footyheadlines evidenziano una terza maglia nera, ispirata da Air Max heritage come anche la maglia home e quella away. A dominare la maglia insieme al colore nero anche l’arancione, sopratutto con delle bande sulle spalle.