Nuno Campos (ex vice Fonseca): “La Roma ha bisogno di una squadra più attrezzata. Tanti club su Mourinho”

Nuno Campos, ex vice allenatore di Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it. Il portoghese si è soffermato sulla Roma e sul mercato legato a José Mourinho. Queste le sue parole:

“Mourinho è un grande allenatore. La Roma può e deve giocare per vincere i trofei, sempre. Tuttavia, ci sono anche altre squadre che puntano alla vittoria e sono più attrezzate per portare l’Europa League in bacheca. Per i giallorossi sarebbe un grande traguardo, dopo la Conference, portare a Roma un altro trofeo internazionale – ha detto -. La Roma, prima di pensare a ottenere successi con Mourinho, ha bisogno di una squadra più attrezzata per arrivare a vincere qualcosa in Italia. Al momento non è allo stesso livello di squadre come Inter o Juventus”.

“Mourinho è un grande allenatore. Lui ha tante squadre interessate, si parla del Chelsea, addirittura il PSG, nonostante lui abbia un contratto. Ha vinto tanti titoli. Giusto che lo seguano – ha aggiunto -. Fonseca ha fatto un grande lavoro a Roma. Quella di Roma è una piazza complicata e difficile da gestire, ci sono tante pressioni”.

Infine, ha parlato anche di Tiago Pinto: “È molto professionale. Lui è un grande professionista, mi piace tanto come lavora. Ora può avere difficoltà sul mercato, magari la società non può spendere tantissimo, ma lui ha sempre fatto il massimo”.