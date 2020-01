Notturne al gelo e stadio svuotato

Il caloroso abbraccio del Tre Fontane non ha portato la spinta sperata nella vendita dei biglietti per la sfida di questa sera contro il Torino. L’ultimo dato fornito parlava di circa 11mila tagliandi staccati per la prima gara del 202, che se sommati ai quasi 22mila abbonati porta a circa 33mila presenze. L’orario notturno e il freddo non hanno attirato più di tanto i tifosi giallorossi, nonostante si giochi prima di un giorno di festa. L’unico settore che, come accade praticamente sempre, sarà sold-out, è la Curva Sud. Prevista invece una presenza più massiccia per la partita contro la Juventus del prossimo fine settimana, per la quale sono stati già venduti quasi 26mila tagliandi. Lo scrive Il Tempo.