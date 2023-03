Norvegia, convocato Solbakken per le partite contro Spagna e Georgia – FOTO

Il ct della Norvegia, Ståle Solbakken, per le gare contro Spagna e Georgia, valide per le qualificazioni di EURO 2024, ha inserito il giallorosso Ola Solbakken nella lista dei convocati. L’attaccante classe ’98, con la Roma ha collezionato 5 presenze ed un gol, ma è attualmente fermo per un problema muscolare. Nonostante questo, l’allenatore norvegese ha scelto di chiamarlo al fianco di Haaland e compagni, alla ricerca della qualificazione ai prossimi campionati europei.

Her er Norges tropp til de to første EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia i mars🇳🇴🙏#sterkeresammen pic.twitter.com/wn4YT8ER5E — Fotballandslaget (@nff_landslag) March 14, 2023