Per Chris Smalling è una corsa contro il tempo per esserci a Bergamo sabato pomeriggio. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il difensore della Roma, uscito nel secondo tempo contro lo Spezia, non dovrà effettuare degli esami strumentali all’adduttore destro. Per l’Atalanta, però, è ancora in dubbio, ma farà di tutto per esserci e dare ancor più solidità al reparto difensivo della Roma.