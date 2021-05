Non solo Belotti: Pinto ha in testa anche Depay

Corriere dello Sport (R.Maida) – Belotti è in corsa. Può essere lui il nuovo centravanti della Roma. Ma Tiago Pinto ha scoperto nelle ultime ore una novità interessante: uno dei suoi attaccanti preferiti, Depay, ha rotto le trattative col Barcellona che ha virato su Aguero. Il suo contratto con il Lione è in scadenza e può diventare un’occasione incredibile, anche se è probabile che il giocatore preferisca giocare la Champions League. La Roma è alla finestra. In questa stagione Depay ha segnato 20 gol e sarà protagonista dell’Europeo con l’Olanda.

Non è facile prendere Depay, ma non è nemmeno semplice trattare con Urbano Cairo. Belotti non vuole negoziare il nuovo contratto e ha idea di cambiare squadra. Interessa anche al Milan. La Roma e i rossoneri si sono incrociate anche sul fronte portieri. Massara si è mosso con largo anticipo su Maignan, ma è bloccato da Donnarumma che non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Per questo, anche qui, la Roma tiene gli occhi aperti.