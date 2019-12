Non sarà un mecenate: in America non esistono

Pallotta è stato il primo a ridefinire la figura dei presidenti di calcio in Italia. Fu accolto con tante speranze, ma non rappresenta più i ricchi scemi e vede nel calcio quello che vedono tutti: un affare. Ha probabilmente guadagnato almeno un centinaio di milioni netti in pochi anni e annullato un debito che stava diventando poderoso. La squadra ha avuto un piazzamento medio fra il terzo e il quarto posto e l’unico peccato è stato quello di non vincere niente. Non è mai stato popolare, la gente si aspettava l’uomo che avrebbe cambiato i destini, ma gli americani del calcio non sono così. E’ gente pratica che pensa in grande ma investe, non spende. La Roma è costata molto di più di quanto produceva ed era fatale finisse così. Ora vedremo che cosa farà Friedkin, ma non aspettiamoci il mecenate, non esistono più. Lo scrive il Corriere della Sera.