Nodo Kalinic, serve il posto

Da ieri si è aperto ufficialmente il mercato e la Roma è attiva per migliorare la rosa a disposizione di Fonseca. La priorità di Petrachi è quella di trovare un centravanti, un vice Dzeko che possa creare una valida alternativa al bosniaco. Ma prima deve convincere Kalinic ad accettare il trasferimento. Il giocatore nelle ultime ore è stato proposto anche al Newcastle, ma non è detto che il croato accetti la destinazione. Qualora si dovesse concretizzare una sua partenza, il preferito di Fonseca sarebbe Mariano Diaz, ma la richiesta del Real Madrid di sei milioni per il prestito complica il tutto. Si è riaperta la pista per Petagna, sebbene Fonseca non lo ritenga troppo adatto al suo gioco. Bocciato invece Pinamonti. Altri due giocatori con i quali la Roma vorrebbe monetizzare sono Perotti e Nzonzi. Il Genoa vorrebbe riportare in rossoblù l’argentino, ma l’ingaggio da tre milioni e lo spazio datogli da Fonseca ultimamente complicano l’affare. Per quanto riguarda il francese, il rischio è che rimanga fuori rosa al Galatasaray fino a fine stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.