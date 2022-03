Niente Nazionale per Abraham. Resterà a Roma per curare la lombalgia

Tammy Abraham non si unirà alla Nazionale inglese. L’attaccante sfrutterà la sosta per rimanere a Roma e curare una lombalgia che si portava dietro da due partite. Di comune accordo, i medici della Nazionale e quelli del club hanno deciso di lasciarlo a Trigoria per permettergli di recuperare. Lo riporta Marco Juric su Twitter.

