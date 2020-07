Nicolò, ancora lui: in discoteca senza mascherina, con sigaretta

Il Messaggero (G. Lengua) – Da una serata di relax Nicolò Zaniolo si è ritrovato sotto i riflettori. E non sono quelli dell’Olimpico. Ieri pomeriggio il centrocampista è stato travolto dalle polemiche per non aver rispettato le norme di sicurezza sanitaria che potrebbero mettere a rischio non solo lui, ma tutta la squadra. Partiamo dall’inizio: Nicolò lunedì sera assieme alla ragazza Sara e una coppia di amici ha trascorso qualche ora presso il locale Mythos all’interno di Villa Borghese, un ristorante-discoteca multato circa quindici giorni fa per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il centrocampista è arrivato all’ora di cena ed è entrato in lista con Luca Pellegrini. Dopodiché si è seduto in un tavolo lontano da occhi indiscreti. Troppo poco per impedire ai tifosi di accorgersi di lui. Poco dopo infatti è scattata la rincorsa al selfie e il tutto senza mascherina e distanziamento sociale. Come se non bastasse, su Instagram hanno pubblicato un video in cui Nicolò è stato sorpreso a fumare una sigaretta. Nulla di grave, anche perché l’aveva appena chiesta alla fidanzata Sara, dato che lui solitamente usa quella elettronica, ma in quel momento gli si era scaricata.