New Balance nuovo sponsor tecnico della Roma: accordo ad un passo

La New Balance è la forte candidata ad diventare il nuovo sponsor tecnico della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista de La Stampa Matteo De Santis, l’accordo sarebbe vicinissimo e la società giallorossa sembra pronta a firmare con la casa americana per i prossimi quattro anni. Per l’esito positivo della trattativa mancherebbe solo l’approvazione definitiva di Dan Friedkin.

@OfficialASRoma in trattativa più che avanzata con @newbalance come nuovo sponsor tecnico: bozza di accordo per 4 anni. Si attende approvazione definitiva e via libera di #Friedkin. #ASRoma #newbalance — Matteo De Santis (@matteodesant) October 8, 2020