Alessandro Nesta ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore del Milan – atteso domenica all’Olimpico dalla Roma di Mourinho – ha parlato proprio della squadra giallorossa e del tecnico portoghese.

Queste le sue parole: “Mourinho è l’uomo giusto per la città. Ma la squadra ha troppi alti e bassi, non è costante, ancora non vedo la sua impronta“. Nesta ha parlato anche di Zaniolo: “Spero torni devastante come prima“.