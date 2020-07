Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Chris Smalling. Il difensore centrale, che alla mezz’ora della gara contro il Napoli è stato costretto ad abbandonare il campo, ha effettuato oggi a Villa Stuart degli esami strumentali. I test non hanno evidenziato nessuna lesione, soltanto un problema muscolare all’adduttore della gamba destra. Il numero 6 della Roma dovrà restare fermo per 7-10 giorni e la sua condizione fisica verrà monitorata giorno per giorno.