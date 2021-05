Finalmente, e forse troppo tardi, buone notizie in casa Roma. Chris Smalling infatti non ha alcuna lesione. L’hanno evidenziato gli ultimi controlli effettuati. Il centrale difensivo inglese era uscito nel corso del primo tempo della partita contro il Manchester United, valida per il ritorno della semifinale di Europa League. La sua stagione quindi non è ancora conclusa, anche se ormai i giallorossi sono fuori da qualsiasi obiettivo rilevante.