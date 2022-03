Nessun naso rotto per Milinkovic-Savic: sorridente in Nazionale – FOTO

Dopo il derby vinto dalla Roma per 3-0, Sergej Milinković-Savić si era lamentato per il colpo subito da Ibanez in area di rigore (per il quale il calciatore biancoceleste aveva chiesto il rigore all’arbitro Irrati). Lazio Style Radio riportava di una sospetta frattura al naso per il centrocampista. Il calciatore serbo Nemanja Radonjic ha però pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, poi condivisa anche dallo stesso Milinković-Savić, che ritrae il giocatore della Lazio sorridente, direttamente dal ritiro della Nazionale. E con il naso intatto.