Nel 2021 Mayoral ha segnato più del doppio di qualsiasi altro giocatore della Roma in Serie A

Borja Mayoral ha messo a segno il gol dello 0-1 in casa del Torino nella 31esima giornata di Serie A dopo appena 3′ di gioco. L’attaccante spagnolo raggiunge 15 reti in maglia giallorossa in stagione, di cui 8 in campionato. Nel 2021 Mayoral ha firmato 7 reti in Serie A, più del doppio di qualsiasi altro giocatore della Roma (3 Veretout, Mancini e Pellegrini). Lo riporta Opta Paolo su Twitter.

