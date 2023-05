Negato l’ingresso a uno striscione. La Sud si svuota

Il Tempo (M. Cirulli) – Una partita senza Curva Sud. Il settore più caldo dell’Olimpico giallorosso ha scelto il silenzio: i vari gruppi – iniziativa successivamente replicata da Curva Nord e Distinti Sud – hanno deciso di non lanciare cori rimuovendo le “pezze” di rappresentanza, con molti tifosi che hanno deciso in seguito di lasciare gli spalti a gara in corso come segno di protesta. Tutto nasce da uno striscione dedicato a Roberto Rulli – lo storico fondatore del gruppo organizzato – da parte dei Fedayn non fatto entrare all’interno dell’Olimpico.

La Curva Sud si è poi riunita al di fuori dell’impianto, proprio per dare supporto ai Fedayn e al loro fondatore storico, ricordato dallo striscione: “19/05/23 A Roberto abbiamo vissuto nel tuo mito onorandoti ogni minuto, seppur non ci è riuscito tu vegliaci e vedrai che un giorno, nel tuo nome, avremo ancora combattuto!“. Dubbi sulla decisione di non far entrare lo striscione tra minacce velate e il possibile riferimento ad un pregiudicato.