Evan N’Dicka, fresco campione d’Africa con la sua Costa d’Avorio, ha approfittato del suo account ufficiale Instagram per ringraziare il suo agente. “Il cervello. Grazie per avermi dato questa opportunità per per aver reso possibile tutto“, le parole del centrale della Roma. Nello scatto, un particolare non è sfuggito agli occhi più attenti: N’Dicka presenta una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro. Nessun accenno di un infortunio da parte della Roma o dalle parole in conferenza stampa di Daniele De Rossi.