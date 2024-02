Fresco del suo esordio europeo sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni del club dopo l’1-1 al De Kuip, contro il Feyenoord. Queste le sue dichiarazioni: “Prestazione positiva in uno stadio difficile da giocarci dentro, era molto caldo contro una squadra che sa giocare a calcio. Ci aspettavamo di soffrire un pochino, ma alla fine li abbiamo messi in difficoltà anche noi”.

Il gol di Lukaku era atteso, anche se lei era fiducioso del lavoro del belga?

Io mi preoccuperei se non tirasse mai in porta, se non fosse vivo all’interno dell’azione. Lui contro l’Inter e il Cagliari ha avuto le sue chance, sta sera anche. Lui è uno che sistematicamente se è nel vivo del gioco i gol li farà.

Cosa tocca aspettarsi dal ritorno all’Olimpico?

Ci saranno due squadre chi si affronteranno con umori diversi. Oltre a prepararla tatticamente, mi aspetto lo stadio pronto ad esplodere.