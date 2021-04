Nazionale, Mancini: “So che al 70% Zaniolo non ce la farà, ma non deve forzare perché la salute conta di più”

Il rientro in campo di Nicolò Zaniolo slitta di un mese e le sue chances per partecipare all’Europeo si fanno sempre più ridotte. Ne prende atto il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, che ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito. Queste le sue parole:

“Aspettiamo ancora un po’. So che al 70 per cento non ce la farà a essere con noi, ma Nicolò deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera molto lunga, non deve forzare perché la salute è ciò che conta di più. In ogni caso noi lo seguiremo fino alla fine, anche perché conosciamo bene il suo valore. Nel calcio momenti del genere possono capitare”.