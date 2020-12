Nazionale, Mancini: “Credo che Zaniolo abbia ottime chance in vista dell’Europeo”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto nella conferenza stampa di fine anno, presso la sede della Figc a Roma. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Qual è la squadra che ti ha impressionato?

Il Verona, il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori che stanno facendo bene.

Delle grandi squadre chi ha portato qualche novità? Milan, la Juventus di Pirlo?

Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti, la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, il Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. Il campionato è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressappoco allo stesso livello.

Avete raggiunto un accordo per rabbonire le società?

Abbiamo sempre cercato di non disturbare le squadre e i club. Non abbiamo mai fatto niente quindi… Noi ci stiamo comportando perfettamente, stiamo tutelando i giocatori cercando di risparmiare quando possiamo. Penso sia ottimo per i club.

Zaniolo?

Credo abbia ottime chance in vista dell’Europeo.