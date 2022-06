Nations League, Spagna-Portogallo 1-1. Rui Patricio in panchina per tutti i 90 minuti

Tempo di Nations League anche per Rui Patricio. Il portiere giallorosso, convocato dal CT Santos per la competizione internazionale, non è stato scelto tra gli 11 titolari per la prestigiosa sfida contro il Portogallo. Tra Spagna e Portogallo è finita 1-1, con le reti di Morata al 25º e Horta a pochi minuti dal fischio finale. Per il portiere giallorosso nessuno spazio, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di gioco.