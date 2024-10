La Polonia cade in casa. La nazionale guidata da Michal Probierz è stata sconfitta per 1-3 dal Portogallo nella terza gara della Nations League. Nelle fila biancorosse è partito titolare Nicola Zalewski. L’esterno della Roma è rimasto in campo fino al 76′, quando è stato sostituito da Michael Ameyaw.

La gara è stata decisa dai gol di Bernardo Silva (26′), cui dieci minuti dopo ha fatto seguito il raddoppio di Ronaldo. I padroni di casa hanno poi accorciato le distanze con la rete al 78′ dell’interista Zielinski, ma sul finire di partita è arrivato l’autorete di Jan Bednarek.

Dopo l’impegno di martedì contro la Croazia, ci sarà il rientro con i rispettivi club. La Roma affronterà proprio la squadra di Simone Inzaghi: domenica (ore 20:45) all’Olimpico è atteso il sold out.

Foto: [Alex Grimm] via [Getty Images].