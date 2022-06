Nations League, Italia-Ungheria 2-0 all’intervallo: in gol Pellegrini

Nuova sfida di Nations League per l’Italia di Mancini che affronta l’Ungheria di Marco Rossi. Il Ct ha scelto gli 11 che faranno parte dell’incontro: tra i giallorossi presenti Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Cristante. Conferme dunque per Pellegrini e Cristante, esordio per gli altri due. Questa la formazione completa:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Gnonto, Raspadori.