Nasce il primo Cda dell’era Friedkin. E per l’Olimpico si chiede uno sconto

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – L’inizio, anche formale, di una nuova era. Con l’addio del vice presidente Mauro Baldissoni, l’uomo che più di tutti aveva rappresentato l’immagine della prima Roma americana, si chiude davvero l’epoca Di Benetto-Pallotta e si aprirà, oggi alle 15, quella dei Friedkin. Nel pomeriggio ci sarà l’assemblea dei soci della Roma e poi il nuovo Cda. Nei giorni scorsi il club ha già risposto alle domande degli azionisti per cui quello di oggi sarà soltanto un passaggio formale. Più importante, invece, il Cda successivo all’assemblea che ufficializzerà la presenza nel consiglio dei candidati già resi noti nei giorni scorsi. I membri del Cda della Roma saranno, oltre a Dan e Ryan Friedkin, Fienga e Benedetta Navarra, e poi Watts e Williamson, Analura Moreira-Dunkel e le italiane Mirella Pellegrini e Ines Gandini dello studio Salvini e soci. È infine ripartito l’iter legislativo all’Opa lanciata dai Friedkin sul 13,4% delle azioni ordinarie in mano ai piccoli azionisti. Lo scorso 12 settembre la Consob aveva comunicato la sospensione dei termini istruttori dei procedimenti di approvazione con la richiesta di chiarimenti, i Friedkin si sono adeguati e la nuova scadenza per l’approvazione del documento è fissata al 6 ottobre. Per quanto riguarda lo Stadio anche la società giallorossa ha intenzione di rinegoziare il canone d’affitto dello stadio Olimpico, attualmente pari a 3,5 milioni.