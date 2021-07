Napoli, Spalletti: “Mai allenato un calciatore forte come Koulibaly”

Il calciomercato potrebbe portare lontano da Napoli Kalidou Koulibaly che interessa a molti club di Premier League. La pensa diversamente Luciano Spalletti che lo vorrebbe in questa stagione nella sua squadra. Queste le parole dell’allenatore dei partenopei che fa anche un grandissimo complimento:

“Io lo vorrei con me Koulibaly, non ho mai allenato un calciatore forte come Koulibaly, sia come calciatore che come uomo. Quando ti passa davanti già ti racconta quella che è la storia che lui determinerà per il Napoli“.