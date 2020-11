Tiemoué Bakayoko salta la sfida contro la Roma. Il centrocampista francese è stato espulso al 65′ per un fallo su Theo Hernandez che è costato il secondo giallo. Il primo fallo era stato sanzionato al 16′ per un entrata a martello a centrocampo. Gattuso perde dunque una pedina importante in vista della sfida contro i giallorossi in programma domenica 29 novembre alle ore 20:45.