Napoli, lussazione alla spalla per Osimhen: in dubbio la sua presenza contro la Roma

Brutte notizie per Gattuso: dopo la visita di questo pomeriggio a Villa Stuart, è stata confermata la lussazione alla spalla per Victor Osimhen, centravanti del Napoli. L’attaccante si è infortunato durante la gara contro Sierra Leone, disputata con la sua nazionale nigeriana. Stando a quanto riportato da Sky Sport, non sarà necessario un intervento chirurgico, ma basterà il riposo. La sua assenza contro il Milan, gara in programma domenica prossima, sembra inevitabile. Restano da valutare le sue condizioni per Napoli-Roma, match in programma domenica 29 novembre, al San Paolo.