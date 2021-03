GennaroGattuso, tecnico del Napoli, ha stilato la lista dei convocati per il match di domani contro la Roma. Out Petagna, Lobotka e Rrahmani come previsto, oltre a Di Lorenzo squalificato. Questo l’elenco completo:

Meret, Ospina, Contini, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi, Zedadka, Costanzo.