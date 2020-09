Napoli, fretta per Milik: scende a 25 milioni. Il finale è aperto, c’è pure la Premier

La Gazzetta dello Sport (M.Malfitano) – Le quotazioni del momento danno l’attaccante polacco del Napoli Arek Milik vicino alla Roma. La Juventus s’è sfilata, gli ha comunicato che l’avrebbe preso a parametro zero, ma non avrebbe potuto investire i 40 milioni chiesti in un primo momento dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Se proprio non dovesse arrivare a Suarez, allora Fabio Paratici virerà dritto su Edin Dzeko. Milik è il primo nella lista degli attaccanti sui quali la Roma sta puntando per sopperire all’eventuale partenza di Dzeko. I due club stanno discutendo da settimane sulla formula da adottare nell’affare, che soddisfi le pretese di entrambi. L’ultima offerta giallorossa è di 15 milioni di euro più un paio di ragazzi della formazione Primavera. Il Napoli ha invece modificato la propria richiesta iniziale, non più 40 o 30 milioni di euro, bensì è pronto a chiudere per 25 milioni più un bonus da stabilire. De Laurentiis e Giuntoli stanno ragionando: sarebbe meglio incassare pure 20 milioni di euro e non doverlo lasciare andare a costo zero, considerato i 90 milioni di perdite. Il polacco sarebbe disposto a trasferirsi alla Roma soltanto se l’offerta di 4,5 milioni a stagione per le prossime quattro gli venisse confermata. Insomma, il giochino potrebbe farsi pericoloso, per chiunque.