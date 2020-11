Napoli e Roma devono aspettare per il loro appello

Corriere della Sera – Napoli e Roma ieri hanno presentato le rispettive strategie difensive per potersi ritrovare seconde in classifica alla ripresa. I primi provano a ribaltare la sentenza di primo grado (sconfitta a tavolino contro la Juventus e un punto di penalizzazione) per non essersi presentati a Torino avendo due giocatori positivi al Covid. I partenopei hanno ribadito che la squadra è stata bloccata da un provvedimento Asl arrivato alle 14,13 del giorno della partita. I giallorossi puntano ad avere lo 0-0 contro il Verona quando per un errore “buona fede e non dolo” è arrivato il 3-0 a tavolino. Risultato considerato eccessivo ed è stata chiesta una multa. La sentenza è attesa tra oggi e domani ed entrambe le squadre, in caso di esito negativo, hanno trenta giorni per rivolgersi al Collegio di garanzia del Coni.