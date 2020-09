Napoli, e ora Milik? Spunta il Newcastle. Ma non solo…

Corrieredellosport.it – Con l’opzione Roma ormai andata in fumo, c’è da capire quale sarà il futuro di Arkadiusz Milik. Il polacco, che a Napoli vive da separato in casa, vuole partire e per lui ci sarebbero degli interessamenti dall’estero. Potrebbe tornare in corsa il Newcastle, che già qualche settimana fa si era fatto vivo, questa volta però con un’offerta più congrua. In alternativa, c’è una possibilità per il numero 99 partenopeo il Liga, con il Valencia che valuta la fattibilità dell’operazione.