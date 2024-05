Dopo l’eliminazione in semifinale di Europa League, Paulo Dybala, ha voluto commentare il percorso della Roma. Queste le sue parole su lo suo profilo ufficiale Instagram: “Ogni battaglia ci insegna qualcosa, e nonostante la delusione, usciamo dal campo a testa alta, orgogliosi di quanto abbiamo dato e di come abbiamo lottato. L’orgoglio per i colori che portiamo è più forte di ogni risultato è ci guida a non scoraggiarci mai. Un Grazie va ai nostri tifosi, rialziamo la testa perché non è ancora finita la stagione. Forza Roma”.