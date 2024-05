Nelle due sfide delle 18:00 di questo ultimo turno di campionato si sono affrontate Atalanta e Torino e il Napoli contro il Lecce.

La sfida di Bergamo è stata senza storia visto che già alla fine del primo tempo il tabellone segnavo 2-0 per i padroni di casa. Nella seconda frazione è stato Pasalic a firmare il tris.

Al “Maradona” invece finisce a reti bianche e sotto i fischi del pubblico napoletano. Nonostante la sconfitta quindi i Granata di Juric si sono posizionati al nono posto. Una vittoria della Fiorentina in Conference League garantirebbe l’accesso all’Europa alla squadra di Cairo.

La Roma invece disputerà l’Europa League visto che l’Atalanta grazie alla vittoria di oggi arriverà per lo meno quarta; non sbloccando così il sesto spot per la Champions League.