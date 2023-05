Mourinho: “Voglio arrivare in finale, non per me, ma per i ragazzi e i tifosi. Dybala e Smalling? Dobbiamo decidere quello che è meglio per la partita”

Josè Mourinho è intervenuto questo pomeriggio dalla Bay Arena in conferenza stampa alla vigilia del ritorno delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

L’eventuale vittoria dell’Europa condizionerà il tuo futuro?

“Non voglio parlarne, c’è una partita da giocare domani che non è nemmeno la finale, il focus è nella partita di domani. Non sto neanche pensando alla finale e tanto meno al futuro”

Rispetto alle altre 5 volte dove ha raggiunto una finale europea cosa c’è di diverso ? Nel farlo alla Roma

“Il presente è il più importante, mi e successo col porto di giocare due finali in due anni conseguitivi e voglio arrivare alla finale, non tanto per me, penso più agli altri , per i ragazzi, per i tifosi, che sono straordinari, i ragazzi perché sono un gruppo incredibile, che stanno facendo una stagione dove danno tutto, dove ci sono stata i tanti momenti di difficoltà e questi ragazzi meritano tanto però nel calcio nessuno ti regala niente e dobbiamo fare una partita straordinaria per arrivare in finale”

Ha detto che sono tutti disponibili, Smalling e Dybala possono giocare dal primo minuto?

“La questione è quanto tempo possono giocare, non per l’infortunio ma per il tempo, Dybala non gioca più di 30 minuti quando non è al 100%, Chris è tornato ora ad allenarsi con la squadra , sono giocatori che dobbiamo pensare a quanto possono giocare. Dobbiamo decidere quello che è meglio per la partita, stessa cosa per El Shaarawy, sono tutti a disposizione”

Non sei scaramantico, le quote danno la Roma favorita per la vittoria finale, è la prima volta che accade alla Roma, avete questa considerazione ?

“Scaramantico zero, bookmakers zero, sentirmi favorito zero, quello che dico da 20 anni è che quando si arriva in semifinale ci sono 25% di possibilità di vincere la competizione e 50% di arrivare in finale, è pragmatismo dei numeri. È questo che mi sento. Non so la direzione della partita, difficile da dire, vogliamo arrivare in finale e questo è l’obiettivo , se arriva nei 90 minuti , se perdiamo, se vinciamo, abbiamo tantissimo da giocare è ancora lunghissima, 1-0 si può dire che la partita è lunga da giocare”

Lei in passato giustamente ha parlato di squali, riferendosi alle squadre che recedevano dalla Champions League, l’unica non retrocessa è la Roma, ha più diritto della altre a vincere la coppa?

“Se non avessi l’ambizione di cercare da vincere sarebbe facile dire che l’abbiamo già vinta, nella pratica 1 dei 4 porta la coppa a casa ed è il nostro obiettivo ma voglio lasciare chiaro il rispetto per il Bayer come squadra e come l’esperienza ci fa pensare e dire che è 1-0 per noi all’intervallo, manca un secondo tempo da giocare, ha molto più valore la squadra che ha fatto 14 partite in Europa League , costruita per l’Europa League, che una costruita per la champions. Però è la bellezza dell’Europa, sono 14 partite che abbiamo fatto con domani, fase a girone difficile , con Betis, playoff con squadra di champions, real sociedad qualificata alla prossima champions , Feyenoord campione d’Olanda, ma è tutta teoria, conta domani”

Tutte le grandi prestazioni della roma le ha fatte in casa eccetto la Real Socieda, quanto cambia non avere la spinta dell’Olimpico ?

“La Roma non ha segnato a Sociedad ma non aveva bisogno di segnare. Se mi fai la domanda è meglio giocare fuori o in casa ovviamente è meglio con i nostri, storia diversa, però la prima partita a casa contro il leverkusen era mentalmente difficile perché sapevamo dov’è il loro punto di forza e giocare una partita a casa dove devi vincere è stata difficile per noi . Speriamo di vincere e andare in finale, se possibile”