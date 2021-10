Mourinho: “Un piacere incontrare McGregor ed offrirgli la maglia più bella della città” – FOTO

Come reso noto dalle storie Instagram, ieri sera José Mourinho e Conor McGregor si sono incontrati a Roma, dove Notorious è in vacanza per il battesimo del figlio. Dopo l’elogio del già due volte campione UFC (nei leggeri e nei mosca), è arrivato quello dell’allenatore della Roma.

Mou ha infatti pubblicato un post su Instagram: “Sì, è lui! Il grande McGregor è a Roma ed è stato un vero piacere incontrarlo, condividere storie ed offrigli la maglia più bella della città”. Lo Special One ha poi scherzato: “Ha fatto un miracolo, ed è impossibile dire di no a Conor, ho dovuto provare il Proper Whiskey (prodotto dallo stesso McGregor, ndr)”.