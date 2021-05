Mourinho, un murale a Testaccio con la Vespa “Specialone” – FOTO

La Mourinho-mania è letteralmente esplosa a Roma. Dal momento del suo annuncio tutti i tifosi sono impazziti di gioia ed anche di incredulità. Nelle ultime ore a Testaccio è comparso un murale che lo ritrae sulla Vespa “Specialone” a firma dell’artista Harry Gleb. Altro segno che il tecnico portoghese ha già conquistato i cuori di tutti i tifosi giallorossi che non vedono l’ora di vederlo all’opera dal ritiro, ma ancora prima, non vedono l’ora di vederlo in città dopo il suo sbarco che ci sarà, probabilmente, alla fine del campionato.