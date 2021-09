Mourinho trasloca ai Parioli, nella casa di Aquilani

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Non ha mai smentito le voci che lo vedevano protagonista di un’importante ristrutturazione di un appartamento a Palazzo Taverna perchè in fondo a José Mourinho non dispiaceva avere un po’ di privacy. Da ieri si è saputo che la casa in cui vive il tecnico con la moglie Matilde dallo scorso primo settembre non è nel centro storico, ma ai Parioli a pochi metri dal presidente Friedkin.

Ad avergliela affittata e l’ex calciatore della Roma, ora tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani. La casa al suo interno ha una sala cinema, pezzi di arredamento unici e una splendida vista sulla Capitale. Mourinho, però, non ha abbandonato l’idea di avere come punto di riferimento anche l’appartamento a Palazzo Taverna.