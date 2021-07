José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto nel suo classico spazio su talkSPORT per questi Europei ed ha parlato anche di Spinazzola. Queste le sue parole:

“L’Italia ha perso Spinazzola. È una perdita terribile per Mancini ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson è un buon giocatore, ma Leo è davvero incredibile“.

Il tutto con una nuova maglia della Roma griffata New Balance.