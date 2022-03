Mourinho: “Sono tutti recuperati, anche Pellegrini. Nessun bluff, gioca. Zeman? Ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B” – VIDEO

Pagine Romaniste – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa anche in campionato. Il tecnico portoghese ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del derby contro la Lazio. Queste le sue parole:

Emozioni, perchè rimane una partita unica questo derby? Pellegrini?

Tutti recuperati. Solo ovviamente Spinazzola fuori. E’ un derby. Non è mai una partita uguale a tutte le altre. Ho giocato tanti derby e sono abituato alle emozioni.

Questo derby può avere qualcosa in più? Lo stadio è praticamente pieno…

L’ambiente è più bello. Ne hanno giocato qualcuno a porte chiuse che non è stato il derby dei tifosi perchè erano a casa. Adesso tornano quasi in normalità, dove praticamente si confonde chi gioca in casa e chi gioca fuori. Niente è più bello. Il calcio senza i tifosi non è calcio, il derby senza tifosi non è derby.

Zeman ha detto che la Lazio è favorita…

Non posso rispondere. Ho 25 titoli contro 2 Serie B. Capisco Trapattoni, ma Zeman proprio no.

Quanto sarà importante la resistenza nel derby? Approccio?

E’ sempre importante in tutte le partite e non solo qui. Lo dico in funzione delle ultime partite dove è stato tutto lì. Contro l’Atalanta 1-0 per noi, col Vitesse 1-0 per loro, contro l’Udinese anche, Sassuolo 2-1 per loro. Se tu vinci devi avere la forza di mantenere quel risultato, se perdi devi avewre la forza di cercare fino la fine il risultato positivo. Se vogliamo tornare indietro contro la Lazio era 3-2 per loro e noi fino all’ultimo secondo abbiamo lottato per un risultato migliore. La partita contro la Juventus è iconica. Negli ultimi minuti potevamo pareggiare. Se questa squadra ha una caratteristica che mi fa pensare in un risultato migliore è il fatto che c’è sempre.

98 derby, quale il più passionale?

Per me tutti. Quando lo gioco, gioco pensando a quelli che danno il sangue, a quelli che da quando sono nati lo vivono come tifosi. Ho giocato Benfica-Sporting come allenatore del Benfica e poi col Porto. Non è che io posso dire che è stato diverso uno o l’altro. Un derby è un derby. Non ti devi mettere nella posizione di allenatore o giocatore, ma negli altri: i tifosi.

Si terrebbe Pedro? La sua versione?

Non ti voglio raccontare la storia. Se c’è qualcuno che può farlo è Pinto. Se ha fatto 9 gol benissimo per lui e la Lazio.

C’è qualcosa di Roma o della Roma che l’ha colpita, che non si aspettava? Il primo ricordo…

L’affetto anche prima di arrivare. Di solito quando una persona arriva in un Club l’affetto si guadagna. Devi lavorare tanto per guadagnartelo, meritarlo. Nel mio caso con la Roma è stato anche prima di arrivare, di sudare per la prima volta. Anche prima del primo allenamento. Mi sembra sia gente con un cuore molto speciale.

Possesso palla, quale Roma le piace di più? Domani vorrà il pallone?

La Roma che mi piace di più è la Roma che vince e domani voglio una Roma che vince.

Pellegrini?

Condizioni perfette. Quando uno va a casa dopo una partita stanco e con la febbre, non ti voglio dire che sta al 200%. Oggi si è allenato senza problemi eed è disponibile per giocare. Nessun bluff, gioca.