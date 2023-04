Mourinho: “Siamo tranquilli, ma dobbiamo ancora prendere qualche decisione. Giocheremo insieme ai tifosi questa partita” – VIDEO

José Mourinho si prepara alla sfida di domani sera allo stadio Olimpico contro il Feyenoord. L’allenatore giallorosso alla vigilia del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Queste le sue parole:

“Siamo preparati, ma aspettiamo ancora qualche decisione. Siamo tranquilli, vogliamo tanto giocare questa partita. Penso sia importante aver voglia di giocare queste partite”

All’andata ci sono stati degli episodi sfortunati, però la Roma ha acquisito consapevolezza per come ha lavorato

“Questi episodi fanno parte del calcio, anche se siamo la squadra che ha preso più pali in Europa, è parte del gioco. Significa che attacchiamo e che creiamo opportunità. Il risultato poteva essere completamente diverso a Rotterdam, però come dico sempre: quando devi perdere una partita, non riuscirai mai a vincere. Quella partita è stata il primo tempo, ora abbiamo il secondo tempo da giocare. Iniziamo la partita sotto di un gol, ma abbiamo 90′ da giocare”.

Domani l’Olimpico sarà ancora più pieno, in tanti porteranno una bandiera che darà una spinta in più

“Tranquilli. Tranquilli fino all’inizio della partita, poi giocheremo insieme”.